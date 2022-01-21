Аквакультура севера Карелии распробовала мидий

В Лоухском районе Карелии за прошлый год объемы выращивания мидий увеличились в шесть раз, достигнув 30 тонн. Кроме того, в 2021 г. здесь активно развивалось промышленное рыболовство и рыбоводство.

Итоги года в экономике Лоухского (самого северного) района Карелии озвучил на онлайн-совещании глава республики Артур Парфенчиков, сообщает корреспондент Fishnews.

«В районе действуют два рыбоводных хозяйства и три предприятия по выращиванию мидий. За девять месяцев прошлого года предприятия аквакультуры вырастили порядка 600 тонн рыбы — это почти в два раза больше уровня 2020 года. Объем выращивания мидий вырос в шесть раз и составил 30 тонн. Безусловно, это направление при однозначном отношении к экологии должно развиваться, конечно, это одна из перспективных отраслей для нашего Севера», — отметил глава региона.

По его словам, в Лоухском районе промышленным рыболовством занимаются три предприятия. Они работают в Баренцевом и Белом морях и во внутренних пресноводных водоемах. За прошедший год эти компании добыли 18,4 тыс. тонн рыбы (в 2020 г. —16,4 тыс. тонн).

«В рамках приграничного сотрудничества РФ и ЕС Карелия реализует проект по восстановлению популяции кумжи и развитию профессий рыбной отрасли среди местного населения», — добавил Артур Парфенчиков.

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