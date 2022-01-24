Российские морепродукты в Китае продвигают в жанре стрима

Акция по продвижению российских товаров в Китае проходила на платформах компании Alibaba. Продажи камчатских крабов за несколько дней принесли более 6,5 млн рублей.

Кампания по продвижению российских товаров на платформах электронной торговли проходила с 10 по 20 января. Кульминацией стал стрим с торговым представителем России в Китае Алексеем Дахновским 20 января, рассказали Fishnews в пресс-службе торгпредства. Алексей Дахновский участвовал в онлайн-трансляции в качестве соведущего.

«В этом году у жителей Китая не было возможности привезти на Новый год по Лунному календарю подарки из других стран, однако у вас есть возможность купить оригинальную качественную российскую продукцию онлайн, в том числе во время нашего мероприятия!» – обратился торгпред к китайской аудитории.

По итоговым подсчетам, объем продаж российских товаров на платформах Tmall и Hema за период с 10 по 20 января составил более 60 млн юаней (723 млн рублей).

В рамках финальной трансляции зрителям были представлены мука и мучные изделия, кондитерские изделия, морепродукты и другие товары. Предназначенные для мероприятия складские запасы шоколада «Аленка» были проданы за первые две минуты трансляции. Камчатских крабов 17-19 января было продано на 540 тыс. юаней (более 6,5 млн рублей). Финальный стрим с Алексеем Дахновским на популярных китайских платформах электронной коммерции Taobao, Hema и Feizhu смотрело 200 тыс. человек.

В последние несколько лет стримы стали пользоваться в Китае огромной популярностью. Фактически все вышедшие на этот рынок бренды устраивают акции — продажи своих товаров и сотрудничают с KOL (блогерами — лидерами мнений). «Однако стоит учитывать, что целью подобных онлайн-акций с участием лидеров мнений является в большей степени реклама бренда, нежели извлечение прибыли. Кроме того, с нуля экспортеры не могут выходить на такие акции, от участников требуется сначала заработать хорошую репутацию на платформе и уже продемонстрировать определенные показатели продаж на ней», — обратили внимание в торгпредстве.

Мероприятие организовали Министерство коммерции КНР, Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай — ШОС, группа Alibaba и Торгпредство России в Китае, при поддержке посольства России в Китае и Российского культурного центра в Пекине.

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