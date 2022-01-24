Наука поможет очистить водоемы Западной Сибири

Биологический институт Томского госуниверситета выиграл грант на создание оборудования для очистки донных отложений от углеводородов. Это позволит крупнейшему нефтедобывающему региону страны значительно улучшить состояние водных экосистем, отметили в ТГУ.

Институт стал серебряным призером акселератора научно-технических проектов «ЗИМА 21», организованного Западно-Сибирским научно-образовательным центром (ЗапСибНОЦ) совместно с администрацией региона. Главной задачей конкурса было отыскать перспективные команды, способные обеспечить быстрое продвижение научно-технической идеи до продукта или технологии и их трансфер в реальную экономику.

Финансирование проекта второго уровня предполагает грантовую поддержку в сумме до 6 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Томского государственного университета.

«Условием конкурса является тесное взаимодействие с вузами региона и создание проектного офиса на базе университета — участника ЗапСибНОЦ, — отметил директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. — Поэтому мы будем работать в тесном контакте с нашими коллегами».

Он рассказал, что суть проекта — в разработке специализированного оборудования для удаления нефти и нефтепродуктов из донных отложений водных объектов, которые подверглись загрязнению в результате нештатных ситуаций. Либо «исторического» загрязнения, которое осталось в достаточно большом объеме еще с советских времен.

Планируется, что основой для приборной базы станет масштабный задел, созданный институтом в рамках проекта «Аэрощуп». Он включает целый ряд приборов, устройств, технологических решений, которые будут оптимизированы совместно с участниками ЗапСибНОЦ и адаптированы под потребности и особенности конкретного региона.

Одноименная технология очистки «Аэрощуп», разработанная биологами ТГУ, основана исключительно на физических принципах: она исключает выемку грунта на очищаемых объектах и применение вредных препаратов. На сегодняшний день это единственная технология, прошедшая государственную экспертизу Росприроднадзора, которая подтвердила эффективность и безопасность нового подхода, обратили внимание в университете.

Предполагается, что реализация проекта позволит решать актуальные экологические задачи в Тюменской области, включающей территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, где добывается почти половина российской нефти.

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