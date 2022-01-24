Коммунальщиков на Камчатке обязали узаконить стоки в лососевую реку

В Камчатском крае коммунальное предприятие в Усть-Большерецке уличили в незаконном сбросе хозяйственно-бытовых стоков в реку, считающуюся местом нереста лососей. Коммунальщиков обязали получить разрешение.

Нарушение выявила Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура. Виновник — МУП «Коммунальное хозяйство Усть-Большерецкого сельского поселения», сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры. По ее данным, хозяйственные воды сбрасывались в ручей без названия и реку Амчигача, имеющую высшую рыбохозяйственную категорию, при этом отсутствовали решения о предоставлении водных объектов в пользование.

Природоохранная прокуратура подала иск о понуждении организации к соблюдению требований законодательства. Решением Усть-Большерецкого районного суда, вступившим в законную силу, предприятие обязали не позднее 1 июля 2022 г. получить в установленном порядке решение о предоставлении водных объектов в пользование для сброса сточных вод.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews