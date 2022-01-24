Сигнал о браконьерстве обернулся жестоким убийством

В Бурятии суд вынес приговор женщине, которая заживо сожгла односельчанина. Причиной жестокого убийства стало то, что погибший сообщил в полицию о незаконной рыбной ловле сожителем преступницы.

Криминальная драма разыгралась 18 марта 2021 г. в селе Курумкан, расположенном на берегу реки Баргузин. Как сообщили Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия, после распития спиртного сожители направились для разбирательств к односельчанину, ранее сообщившему полиции о факте браконьерства.

Между мужчинами возникла потасовка. В это время женщина увидела в сенях пластиковую бутылку с бензином, схватила ее и вылила содержимое на хозяина дома. Затем она зажгла спичку и кинула в жертву. В результате загорелась одежда на всех троих, огонь перекинулся и на деревянные конструкции дома.

Люди выбежали на улицу, где снегом потушили горевшие на них вещи. У хозяина дома оказалось поражено 90% поверхности тела. 27 марта он скончался в больнице. Сожителю поджигательницы термическим ожогом причинен тяжкий вред здоровью. Сама женщина пострадала незначительно. Кроме того, в результате поджога повреждены конструкции дома и уничтожено имущество его владельцев.

Суд признал фигурантку виновной в убийстве в связи с выполнением потерпевшим общественного долга, причем в убийстве совершенным с особой жестокостью, общеопасным способом. Кроме того, женщине вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителя и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Наказанием стали 17 лет и один месяц колонии общего режима.

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