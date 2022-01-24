Подмосковье наращивает рыбный потенциал

Производственным мощностям Подмосковья по силам выпускать до 80 тыс. тонн рыбной продукции в год, подсчитали в областном минсельхозпроде. На территории региона зарегистрировано 125 рыбоперерабатывающих предприятий.

Суммарная производительность подмосковных предприятий по выпуску рыбной продукции составляет более 80 тыс. тонн в год, сообщили Fishnews в пресс-службе минсельхозпрода Московской области.

«На территории Московской области, по последним данным, расположено 125 рыбоперерабатывающих предприятий, которые обслуживают 78 госветврачей», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Основным критерием успешной работы предприятий сектора местные власти считают соблюдение ветеринарно-санитарных норм в производстве пищевой продукции. Услуги государственной ветеринарной службы востребованы для оформления ветеринарной сопроводительной документации во ФГИС «Меркурий», а также для организации экспорта российской рыбной продукции в страны ЕАЭС.

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