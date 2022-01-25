Главрыбвод поставил рекорд по выпускам

За прошедший год предприятия ФГБУ «Главрыбвод» вырастили и выпустили рекордные 2,823 млрд молоди различных видов рыб (без учета нерестово-выростных хозяйств). Показатель 2020 г. превышен более чем на 200 млн экземпляров.

Мероприятия проводились в рамках выполнения государственного задания и компенсационных мероприятий. Молодь выращена на 106 рыбоводных заводах и хозяйствах, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

В соответствии с госзаданием Главрыбвод вырастил и выпустил в водные объекты рыбохозяйственного значения более 2,657 млрд личинок и молоди без учета осетровых видов. План выполнен более чем на 126%.

Отмечено, что установленные показатели перевыполнили Байкальский (182%), Амурский (132%), Верхневолжский (122,5%), Терско-Каспийский филиалы (111,5%), Каспийский (111%), Азово-Донской (109,7%), Сахалинский (107%), Северо-Кавказский (107%), Северо-Восточный (106%) филиалы. Остальные 19 выполнили госплан в полном объеме — на 100%, рассказали в Главрыбводе.

Также по госзаданию Главрыбвод практически повторил рекорд предыдущего года, выпустив в водные объекты рыбохозяйственного значения рекордное количество ценных осетровых видов рыб — более 50 млн штук — более чем 161% от плана.

В рамках компенсационных мероприятий Главрыбвод выпустил в водоемы страны около 87 млн гидробионтов, а на участки для аквакультуры — около 28 млн экземпляров различных видов рыб.

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