«Русская марикультура» делает ставку на биотехнологии

В 2022 г. проект «Русская марикультура», который ГК «Антей» развивает на острове Русский во Владивостоке, планирует удвоить объемы реализации товарной продукции — трепанга, гребешка и устриц.

Проект по выращиванию объектов марикультуры на прибрежных аквафермах Антей реализует с 2017 г. Производственные мощности размещены на острове Русский, а компания «Русская марикультура» является одним из резидентов свободного порта Владивосток.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ГК «Антей», к концу прошлого года общая площадь морских огородов заняла 285 га. Несмотря на сложности из-за коронавирусных ограничений, компании удалось довести объем реализации товарной продукции — трепанга, устриц и гребешка — до 48 тонн. В 2022 г. этот показатель планируется увеличить вдвое.

«Мы хотим, чтобы самые свежие, экологически чистые морепродукты были доступны не только в ресторанах Дальнего Востока, но и Москвы, Санкт-Петербурга, центральных регионов», — заявил в интервью «Эксперт-Онлайн» председатель совета директоров «Антей управление активами» Аркадий Пинчевский.

Марикультурное подразделение группы компаний ориентировано на использование самых эффективных методик. Для повышения жизнестойкости молоди и предотвращения потерь при транспортировке на морских фермах используют собственный посадочный материал.

Кроме того, повышенное внимание уделяется разработке и внедрению инновационных технологий. В 2021 г. «Антей» стал основным индустриальным партнером Национального научного центра морской биологии ДВО РАН в рамках проекта по воспроизводству ценных морских гидробионтов.

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