На Крымском полуострове распределят участки под аквафермы

В Республике Крым на аукцион выставлены 10 участков под пастбищную аквакультуру на внутренних водоемах. Заявки принимаются до 21 февраля.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагаемые акватории расположены на реках и озере в Симферопольском, Белогорском, Красноперекопском, Ленинском и Бахчисарайском районах.

Площадь РВУ — от 0,1 до 21,4 га. Стартовые цены лотов — от 80 рублей до 17,1 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 28 февраля в Ростове-на-Дону. Все участки предоставляются на условиях обособленного водопользования на 25 лет.

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