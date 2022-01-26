Пунктам пропуска в Приморье определили график на китайские праздники

Владивостокский филиал Росгранстроя опубликовал расписание работы трех погранпереходов в период празднования в Китае Нового года. В том числе МАПП «Краскино», через который в Поднебесную активно поставляется живой краб.

Нерабочими днями для «Краскино» (на китайской стороне — «Хуньчунь») станут 1, 2 и 3 февраля. С 4 февраля погранпереход заработает в штатном режиме, сообщили Fishnews в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

АПП «Пограничный» («Суйфэньхэ») отдохнет 31 января, 1 и 2 февраля. 3 февраля погранпереход будет работать до 16:00 по владивостокскому времени (до 14:00 по пекинскому). С 4 февраля пункт пропуска перейдет на штатный режим.

Аналогичные выходные запланированы для пункта пропуска «Полтавка» («Дунин»): 31 января, 1 и 2 февраля. 3 февраля «Полтавка» функционирует до 16:00 по Владивостоку (до 14:00 по Пекину) и с 4 февраля работает в штатном режиме.

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