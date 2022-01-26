Осетровый промысел в ХМАО завершился «уголовкой»

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре под суд пойдет житель Сургутского района. По версии следствия, он вместе с двумя подельниками незаконно добывал осетровых, причинив ущерб на сумму свыше 560 тыс. рублей.

Обвинительное заключение утвердила природоохранная прокуратура. Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением самоходного транспортного плавающего средства, с причинением особо крупного ущерба) и частью 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальная добыча и хранение «краснокнижных» гидробионтов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае прошлого года обвиняемый с двумя соучастниками на реке Тромъёган с помощью моторной лодки и плавной сети добыли двух сибирских осетров, а также 60 особей стерляди.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, подан иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.

Второй браконьер скрылся от следственных органов и объявлен в розыск. Уголовное дело в отношении третьего уже находится на рассмотрении в суде.

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