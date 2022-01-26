Районы промысла проверили на ветеринарную безопасность

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры представил результаты мониторинга районов вылова за 2021 г. Прогноз ветеринарно-санитарного состояния благоприятный.

Подведомственное Россельхознадзору учреждение собрало и проанализировало данные о результатах лабораторных исследований уловов за минувший год. Рыба и другие промысловые объекты проверялись по химико-токсикологическим, паразитологическим показателям и на наличие болезней.

В прошлом году исследования проводились в 117 промысловых районах — в море и внутренних водоемах. Больше половины всей работы пришлось на уловы в Дальневосточном бассейне.

Наибольшее число выявлений — по паразитарным показателям. Что касается химико-токсикологических показателей, то чаще всего загрязнителями являются мышьяк, ртуть и кадмий.

Два локальных случая выявления болезни — филометроидоза — в одном районе (озеро Ханка в Приморье) не окажут негативного влияния на общую эпизоотическую ситуацию для остальных зон. Однако нужно усилить мониторинг этого района, отметили в НЦБРП.

В большинстве районов добываемые водные биоресурсы соответствуют требованиям ветеринарной безопасности по большинству показателей. Прогноз эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного состояния районов промысла можно считать благоприятным, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

Обобщенная информация о районах добычи размещена на сайте НЦБРП в разделе «Мониторинг районов вылова и среды обитания водных ресурсов».

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