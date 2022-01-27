Добытчики артемии поборются за озера Зауралья

В Курганской области выставлены на конкурс восемь озерных участков для промышленной добычи артемии на стадии цист. Заявки принимаются до 24 февраля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует областной департамент агропромышленного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены на территории Лебяжьевского и Макушинского районов.

Площадь предоставляемых акваторий (это озера целиком или их части) — от 57 до 2305 га. Начальные цены лотов — от 180 рублей до 7,4 тыс. рублей.

Помимо предложенной платы, критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения объемов добычи, среднесуточные объемы производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года.

Торги планируется провести в Кургане. Все участки предоставляются на 20 лет.

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