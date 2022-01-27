Отношение россиян к глобальному потеплению огорчило WWF

Жители России не связывают исчезновение редких видов животных с изменениями климата — таковы результаты исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Аналитического центра НАФИ. Экологи считают такое отношение большой проблемой.

«Если страны выполнят все свои обязательства по сокращению выбросов в рамках Парижского соглашения, к 2100 году средняя глобальная температура повысится примерно на 2,4°C по сравнению с доиндустриальными уровнями, но, возможно, и на все 3,3°C. При потеплении на 3°C к 2100 году треть видов-эндемиков, живущих на суше, и около половины морских эндемичных видов подвергнутся риску исчезновения. При сохранении же нынешних объемов выбросов к концу века вымирание грозит 25% видов растений и животных, обитающих в регионах с наиболее богатой природой», — озвучил нерадостные прогнозы WWF России.

По его данным, в России обитает 443 вида животных, занесенных в Красную книгу страны. При этом, согласно ноябрьскому исследованию, россияне не считают изменение климата основной причиной исчезновения редких видов животных в РФ. Было опрошено 1,6 тыс. человек от 18 лет в 53 регионах, статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

«Каждый третий считает основной угрозой вымирания загрязнение окружающей среды (35%) и нелегальную охоту (31%). Каждый пятый (18%) связывает этот процесс с сокращением территорий естественного обитания. И только 9% респондентов назвали изменения климата как главную причину», — рассказали Fishnews в пресс-службе природоохранной организации.

«Согласно прогнозам ученых, представленным в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Живая планета 2020», в следующие десятилетия изменение климата станет серьезным фактором сокращения численности и даже вымирания редких видов животных. Уже зафиксированы первые случаи гибели видов по причине изменений климата, — подчеркнул директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин. — Мы считаем, это большая проблема, что россияне плохо понимают угрозы изменения климата, как для планеты, так и для нас самих».

Особенно чувствительными к перемене климата оказываются обитатели полярных регионов, отмечают экологи. В России уже можно видеть, как меняется жизнь крупных животных.

Для комфортной жизни белому медведю важно иметь постоянный доступ к морскому льду и возможность легко по нему передвигаться. Масштабная потеря льда, которая продолжается последние десятилетия, вынуждает полярного хищника больше времени проводить на берегу в поисках пищи или долгое время держаться на собственных жировых запасах. Отправляясь на поиск пропитания на суше, медведи чаще выходят к поселениям, подвергая опасности как себя, так и местных жителей.

Также экологи обратили внимание на атлантического моржа, который зиму и весну проводит на льдах. На нем моржи отдыхают, спариваются, а весной самки приносят свое потомство. «Но так как льда становится меньше, местом для отдыха служит побережье. Моржи формируют береговые лежбища, где их гораздо чаще беспокоят», — рассказали в WWF России.

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