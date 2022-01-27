Ростовские атомщики рассчитывают на помощь рыб

Ростовская АЭС объявила о конкурсе на комплексное обследование своего пруда-охладителя. Оценив состояние популяций рыбы и растительности, исследователи к концу 2024 г. должны выработать рекомендации по развитию экосистемы.

Информация о конкурсе размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Максимальная цена контракта — 2,9 млн рублей. Исследовательские работы предполагается начать с 1 июня 2022 г. и завершить к 20 декабря 2024 г.

Водоем-охладитель Ростовской АЭС создан путем отсечения части Цимлянского водохранилища дамбой. Площадь зеркала составляет 1,8 тыс. га, длина — 8 км, средняя ширина — 1,8 км, средняя глубина — 3 м. Строительство завершилось в 2000 г. Согласно правилам эксплуатации водоема, температура воды в нем в среднем примерно на пять градусов выше, чем в Цимлянском водохранилище.

Согласно ранее проведенным исследованиям Волгоградского отделения ГосНИОРХ (Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства), пруд страдает от зарастания. Его ихтиофауна представлена 20 видами рыб.

Предстоящие работы включают проведение регулярных сезонных съемок и анализ полученных данных. Области исследования — гидрология, гидрохимия, гидробиология, ихтиология и паразитология. После оценки численности ихтиофаны, в том числе рыб-мелиораторов (белого амура, толстолобика, карпа) и аборигенных видов, необходимо будет подготовить рекомендации по вселению дополнительных мелиораторов для борьбы с «биологическими помехами».

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