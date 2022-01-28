Сушеному трепангу не дали уплыть за рубеж

В пригороде Владивостока пограничники пресекли попытку незаконного вывоза партии товаров. В их числе более 350 кг сушеного трепанга.

Контрабандистов — трех иностранцев и россиянина — поймали на берегу бухты Стеклянной. Кроме «морского огурца», они собирались вывезти свыше 140 литров элитного алкоголя и 26 коробок с медикаментами отечественного производства, рассказали Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

По данным ведомства, общая стоимость продукции может составлять порядка 20 млн рублей. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews