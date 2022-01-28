Для Дальнего Востока и Арктики запустили интерактивную «карту инвестора»

Свободный земельный участок на Дальнем Востоке и в Арктической зоне под инвестпроект теперь можно подыскать в несколько кликов. Для российских и иностранных инвесторов создали специальную интерактивную карту.

Карта размещена на обновленном сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Назначение нового сервиса — стать цифровым помощником не только для потенциальных инвесторов, но и для резидентов дальневосточных и арктических префрежимов, планирующих расширить свою географию в рамках макрорегиона, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

«Инвесткарта выполнена в виде витрины с системой поиска по существующим возможностям инфраструктуры. Система включает в себя около 600 предложений и 7 тыс. оцифрованных элементов инфраструктуры, от которых и отталкивается умная система подбора земельного участка. Новый цифровой сервис КРДВ объединяет в себе земельные участки во всех 18 субъектах ДФО и Арктики», — рассказал заместитель гендиректора корпорации Кирилл Берман.

Фактически это маркетплейс, в котором в качестве товара представлена земля, а в качестве характеристик — возможности подключения к сетям электроснабжения, водоотведения, отопления и др., отметили в Минвостокразвития.

Система позволяет сравнивать между собой выбранные участки и подавать на них заявки. Дополнительно отображены все особо охраняемые природные территории и реализуемые инвестиционные проекты.

Новый сервис ориентирован и на российских, и на зарубежных инвесторов. Инвестиционная карта работает сразу на пяти языках – русском, английском, китайском, корейском и японском.

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