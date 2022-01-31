Якутия зовет аквафермеров на свои озера

В Республике Саха (Якутия) на аукцион выставлены 42 озерных участка под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 28 февраля.

Организатор торгов — Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ расположены на озерах в Намском, Усть-Янском, Кобяйском, Вилюйском, Хангаласском, Усть-Алданском, Нюрбинском районах, а также Якутске.

Площадь предоставляемых акваторий — от 2 до 271 га. Стартовые цены лотов — от 1,6 тыс. до 217 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 22 марта в Якутске. С победителями заключат договоры на 25 лет. Одни участки предоставляются на условиях совместного, другие — на условиях обособленного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews