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Озеро Джека Лондона в верховьях Колымы. Фото Странник 18 («Википедия»). Файл доступен по международной лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Среднюю и верхнюю Колыму возвращают в промысел

Власти Магаданской области после 40-летнего перерыва восстанавливают промышленное рыболовство в среднем и верхнем течении реки Колыма, а также ее притоках. Добыча начнется уже в нынешнем году.

Колыма — одна из крупнейших рек Дальнего Востока. Административно она разделена примерно поровну между двумя регионами — Магаданской областью (верхняя и средняя части) и Якутией (нижняя часть). В границах Магаданской области на Колыме расположен каскад из Колымской ГЭС (с водохранилищем длиной 150 км) и строящейся Усть-Среднеканской ГЭС.

Как рассказал Fishnews руководитель областного департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин, до середины 1980-х годов предприятия региона добывали на Колыме до 250 тонн рыбы ежегодно. Облавливали порядка десяти видов, включая нельму, чира, щуку. В 1980-х промысел прекратился.

«Верхнее и среднее течение реки Колымы богато и по биоразнообразию, и по объемам биоресурсов. Причем речь как о самой Колыме, так и о множестве ее притоков, отличающихся своим полноводьем. В 2022 году к промышленному освоению разрешено 9 тонн хариуса и сига-валька. В дальнейшем мы планируем расширить перечень объектов лова, включая щуку, некоторые сиговые виды. Также мы рассчитываем на увеличение объемов, выделяемых для промышленного освоения», — подчеркнул Андрей Таболин.

Сдерживающим фактором, по его словам, является недостаток ресурсных исследований в бассейне реки. Собеседник Fishnews отметил, что ранее губернатор Сергей Носов обратился в Росрыболовство для возобновления исследований с целью восстановления промышленного рыболовства.

«К сожалению, наука на сегодняшний день не может своими ресурсными исследованиями объять все течение даже в границах Магаданской области. В 2019 году была обследована часть реки Кулу, впадающей в реку Колыма. По результатам и были выделены первоначальные небольшие объемы», — сообщил глава департамента.

Он обратил внимание, что в 2021 г. ученые провели изыскания в районе водохранилища Колымской ГЭС. «Насколько я знаю, сворачивать исследования они не собираются, поэтому я надеюсь на расширение промысла», — сказал Андрей Таболин. По его словам, в департамент уже поступают заявки от организаций, желающих вести промышленное рыболовство в бассейне Колымы.

Собеседник Fishnews добавил, что в бассейне Колымы планируется строительство рыбоводного завода. Как минимум предприятие должно обеспечить мальками гидроэнергетиков, осуществляющих зарыбления в рамках компенсационных мероприятий. Пока молодь закупают за пределами региона.

«Между «РусГидро» и территориальным органом Росрыболовства заключено соглашение о строительстве такого завода. В ближайшее время предполагается провести изыскательские работы, чтобы определиться с местом», — рассказал Андрей Таболин.

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НазадМетки: дальний востокмагаданская областьросрыболовство
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