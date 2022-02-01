С вырубкой Волго-Ахтубинской поймы разберется Следком

Председателю Следственного комитета России доложат о ситуации со строительством трассы в Волгоградской области. Поручение дано в связи с обращениями граждан, требующими сохранить природный парк «Волго-Ахтубинская пойма».

Доклад о ситуации должен подготовить руководитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Василий Семенов. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате.

«В обращении отмечается, что жители Волгоградской области требуют прекратить вырубку деревьев под скоростную трассу Волгоград — Волжский и реализовать альтернативный вариант строительства с расширением существующей дороги, позволяющий сохранить природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»», — рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного комитета России.

О помощи просят и Генпрокуратуру

Более 25 общероссийских и региональных природоохранных организаций, а также общественных деятелей направили коллективное письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову. Обращение связано с нарушениями закона при строительстве скоростной трассы через природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», сообщили в пресс-службе Greenpeace России.

Среди подписантов — природоохранительная комиссия Русского географического общества, Российский социально-экологический союз, экоцентр «Заповедники», Центр охраны дикой природы, движение ЭКА, российское отделение Гринпис и еще целый ряд экологических организаций из разных регионов РФ, а также председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов и член Общественного совета при Минприроды России Александр Федоров.

Экологи утверждают, что строительство дороги, включающее рубку леса и уничтожение среды обитания «краснокнижных» видов, нарушает федеральное законодательство — Лесной кодекс, законы «О животном мире», «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», Уголовный кодекс и др.

«При этом есть альтернативный вариант дороги, позволяющий сохранить природный парк, за который выступили Росприроднадзор и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Однако Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, куда неоднократно обращались жители и экологические организации, не принимает эффективных мер по пресечению нарушений», — обратили внимание в природоохранной организации.

«Минприроды согласовало новое положение о природном парке, разрешающее вырубку дубов для строительства дороги, поэтому прокуратура пытается убедить нас, что теперь все законно, — прокомментировал руководитель программы по ООПТ российского отделения Гринпис Михаил Крейндлин. — Они почему-то забывают, что в положении сохранился запрет на уничтожение растительности, изменение гидрологического режима, нарушение среды обитания краснокнижных животных, растений и грибов. Все это происходит прямо сейчас».

Экологи просят Генпрокурора принять меры: остановить строительство, привлечь виновных за нарушения закона к ответственности и способствовать рассмотрению альтернативных вариантов строительства трассы.

Если проект реализуют, погибнут несколько десятков тысяч деревьев, изменится гидрологический режим и будет разрушена уникальная экосистема поймы, утверждают в природоохранной организации. По расчетам экологов, ущерб от незаконного строительства уже исчисляется миллионами рублей и растет по мере продолжения строительных работ.

Строительство идет с июля 2021 г. на фоне активного сопротивления местных жителей, которые выходят под бульдозеры, устраивают пикеты и сходы. Петицию за сохранение поймы подписали уже более 50 тыс. человек, отметили в Гринпис.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews