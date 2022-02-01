Калининградских рыбопромышленников ждут новые меры поддержки

Властям Калининградской области добавили полномочий по субсидированию аквакультуры и рыболовства. Соответствующий закон принял региональный парламент.

На рассмотрение депутатов документ внес губернатор Антон Алиханов. Закон, в частности, предусматривает предоставление субсидий и грантов хозяйствам аквакультуры для возмещения части затрат на приобретение рыбопосадочного материала и кормов. Ранее такого вида поддержки в регионе не было, сообщили Fishnews в пресс-службе Калининградской областной думы.

«Это даст новые возможности для зарыбления наших водоемов и выращивания товарной рыбы, в том числе карпа, щуки, форели, а значит, не только поможет фермерам, но и расширит рыбный ряд», — отметил депутат и председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

Меры поддержки предполагают и возмещение части затрат на ГСМ — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим рыбную продукцию из уловов, добытых в 26-м подрайоне Балтийского моря, Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах, а также организациям, занимающихся переработкой и консервированием рыбы.

Кроме того, средства могут быть предоставлены на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры. Например, разработку проектной документации, а также на приобретение машин, судов, оборудования, специальных устройств и приборов, технологий для аквакультуры.

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