СахНИРО подведет итоги исследований 2021 года

В Сахалинском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии 3-4 февраля пройдет отчетная сессия. Специалисты расскажут о результатах комплексных исследований водных биоресурсов в регионе за прошедший год.

Запланированы доклады по сельди, наваге, терпугу, мойве, крабам, моллюскам, сообщает корреспондент Fishnews. Ряд выступлений будет посвящен тихоокеанским лососям — горбуше и кете.

Также ученые СахНИРО расскажут про изучение планктона и бентоса, исследования гидробионтов на токсины, изменения температуры воды.

Программа отчетной сессии доступна на сайте филиала.

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