На озера Западной Сибири приглашают аквафермеров

В Новосибирской области на аукцион выставили 15 озерных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 11 марта.

Организатор торгов — Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 0,1 га до 1520 га расположены на территории Баганского, Здвинского, Колыванского, Новосибирского, Чистоозерного, Чулымского, Чановского и Краснозерского районов, а также Новосибирска.

Стартовые цены лотов — от 80 рублей до 326 тыс. рублей. Аукцион планируют провести 22 марта в Новосибирске.

Для 14 участков срок договора пользования составляет 25 лет, для одного (на озере Иткуль) — один год. Четыре РВУ предоставляются на условиях совместного водопользования, остальные — в обособленное водопользование.

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