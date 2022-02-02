На юге Приморья затонул краболов

В порту Зарубино в Приморском крае у причальной стенки затонуло краболовное судно «Акванавт». Один из членов экипажа погиб, капитан доставлен в больницу с переохлаждением.

Судовладельцем «Акванавта» является ООО «Примкраб». Как сообщили Fishnews в компании, судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки около 10:00 утра у причала «Зарубинской базы флота» оно начало тонуть и полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Эвакуировано 14 членов экипажа. Одного члена экипажа спасти не удалось.

На месте работают спасатели, водолазы. Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего, подчеркнули в «Примкрабе».

В телеграм-канале правительства Приморского края сообщается, что погибший — старший механик, его тело уже подняли на поверхность. Капитан судна с переохлаждением направлен в больницу поселка Зарубино. По информации краевых властей, на борту находится 18 тонн топлива, но его разлива не наблюдается. Установлены боновые заграждения.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по факту затопления судна, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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