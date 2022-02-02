Новости
Краболов «Акванавт» затонул в порту Зарубино. Фото из интсаграма регионального правительства

На юге Приморья затонул краболов

В порту Зарубино в Приморском крае у причальной стенки затонуло краболовное судно «Акванавт». Один из членов экипажа погиб, капитан доставлен в больницу с переохлаждением.

Судовладельцем «Акванавта» является ООО «Примкраб». Как сообщили Fishnews в компании, судно следовало с рейсового задания. Во время разгрузки около 10:00 утра у причала «Зарубинской базы флота» оно начало тонуть и полностью ушло под воду в течение нескольких минут. Эвакуировано 14 членов экипажа. Одного члена экипажа спасти не удалось.

На месте работают спасатели, водолазы. Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего, подчеркнули в «Примкрабе».

В телеграм-канале правительства Приморского края сообщается, что погибший — старший механик, его тело уже подняли на поверхность. Капитан судна с переохлаждением направлен в больницу поселка Зарубино. По информации краевых властей, на борту находится 18 тонн топлива, но его разлива не наблюдается. Установлены боновые заграждения.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по факту затопления судна, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Краболов «Акванавт» затонул в порту Зарубино. Фото из интсаграма регионального правительства
  • Вместе с судном погиб один из членов экипажа. Фрагмент из видео
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: правительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

    Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

    Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

    Валерий КОРКО

    Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

    Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

    Руководитель холдинга DEGA

    Надежда ДЬЯКОВА

    Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Будущее — в развитии российской рыбопереработки

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Цель по развитию берега должна быть достигнута

    Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

    Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

    Сергей ГУДКОВ

    В борьбе с фальсификатом важна системная работа

    Все материалы

    Крупным планом

    Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

    Уникальные решения на каждый день

    На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

    «Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

    Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

    Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

    Рыбацкое судно у берегов Сахалина

    Новый год обещает непростые задачи

    События

    Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

    «Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.