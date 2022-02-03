ООН обеспокоена вредом природе от окурков

Организация Объединенных Наций инициировала в соцсетях кампанию по информированию о вреде сигаретных окурков для окружающей среды и здоровья человека. Речь идет о микропластике в фильтрах «бычков», часто выбрасываемых куда попало.

Объявлено о новом партнерстве двух структур: Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и секретариата Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). Они уже запустили в соцсетях кампанию против окурков, сообщили Fishnews в пресс-службе Организации Объединенных Наций.

По ее данным, ежегодно в мире производится более 6 трлн сигарет с фильтрами, состоящими в основном из микропластика (волокон из ацетата целлюлозы). Окурки часто не утилизируются должным образом, и в результате их разложения в природу попадают микропластик, тяжелые металлы и другие вредные вещества.

Общая масса токсичных «бычков», ежегодно выбрасываемых людьми, оценивается в 766 тыс. тонн. Нередко вред от них приводит к отравлениям и гибели птиц, рыб, млекопитающих, рептилий и растений, отмечают в ООН. Организация указывает, что микропластик из окурков вредит и здоровью людей.

Рассматривается вопрос о создании биоразлагаемых сигаретных фильтров из натуральных материалов. Кампания ООН в социальных сетях призвана привлечь известных людей к решению проблемы окурков. В интернете будет продвигаться идея о необходимости четкой маркировки всех табачных изделий с пластиковыми фильтрами.

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