Российским рыбакам подняли квоту по ставриде в ЮТО

Национальная квота России в 2022 г. на вылов ставриды в южной части Тихого океана (ЮТО) повышена на 15%. По мнению ученых, для усиления позиций страны необходимо также возобновить экспедиционные исследования в этом районе.

Российские специалисты приняли участие 10-й ежегодной сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, SPRFMO, СПРФМО). Видеоконференции состоялись с 18 по 28 января, в состав отечественной делегации вошли сотрудники Росрыболовства и Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Комиссия рассмотрела рекомендации научного комитета, предусматривавшие увеличение вылова ставриды в ЮТО в 2022 г. с позиции предосторожного подхода на 15%. По итогам обсуждения общий допустимый улов ставриды установлен на уровне 817,9 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, доступный объем вылова ставриды для России вырос с прошлогодних 25 669 тонн до 29 543 тонн.

В филиале отметили актуальность вопроса о возобновлении экспедиционных работ на российском научно-исследовательском судне в районе регулирования Комиссии ЮТО для усиления позиции РФ в этом регионе.

«Научно-поисковая экспедиция в район юго-восточной части Тихого океана будет бесценным вкладом в расширение географии научных исследований нашей страны», — подчеркнули в АтлантНИРО.

На сессии также обсудили вопросы по аккредитации программы наблюдателей, допустимому уровню прилова берикса при использовании разноглубинного трала, портовым инспекциям, организации научных исследований и регулированию промысла отдельных видов. 11-е заседание Комиссии ЮТО решили провести в период с 6 по 15 февраля 2023 г. в Санкт-Петербурге.

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