Новости
Улов ставриды в южной части Тихого океана. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Российским рыбакам подняли квоту по ставриде в ЮТО

Национальная квота России в 2022 г. на вылов ставриды в южной части Тихого океана (ЮТО) повышена на 15%. По мнению ученых, для усиления позиций страны необходимо также возобновить экспедиционные исследования в этом районе.

Российские специалисты приняли участие 10-й ежегодной сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation, SPRFMO, СПРФМО). Видеоконференции состоялись с 18 по 28 января, в состав отечественной делегации вошли сотрудники Росрыболовства и Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Комиссия рассмотрела рекомендации научного комитета, предусматривавшие увеличение вылова ставриды в ЮТО в 2022 г. с позиции предосторожного подхода на 15%. По итогам обсуждения общий допустимый улов ставриды установлен на уровне 817,9 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, доступный объем вылова ставриды для России вырос с прошлогодних 25 669 тонн до 29 543 тонн.

В филиале отметили актуальность вопроса о возобновлении экспедиционных работ на российском научно-исследовательском судне в районе регулирования Комиссии ЮТО для усиления позиции РФ в этом регионе.

«Научно-поисковая экспедиция в район юго-восточной части Тихого океана будет бесценным вкладом в расширение географии научных исследований нашей страны», — подчеркнули в АтлантНИРО.

На сессии также обсудили вопросы по аккредитации программы наблюдателей, допустимому уровню прилова берикса при использовании разноглубинного трала, портовым инспекциям, организации научных исследований и регулированию промысла отдельных видов. 11-е заседание Комиссии ЮТО решили провести в период с 6 по 15 февраля 2023 г. в Санкт-Петербурге.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

Валерий КОРКО

Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Перенос нового этапа инвестквот на потом — заведомо проигрышная позиция

Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

Руководитель холдинга DEGA

Надежда ДЬЯКОВА

Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Цель по развитию берега должна быть достигнута

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

Сергей ГУДКОВ

В борьбе с фальсификатом важна системная работа

Все материалы

Крупным планом

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

Рыбацкое судно у берегов Сахалина

Новый год обещает непростые задачи

События

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.