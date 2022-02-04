По законопроекту о новых видах квот опубликовали замечания и пояснения

Законопроект о втором этапе инвестиционных квот и квотных аукционов ожидаемо вызвал большой резонанс в отрасли: на документ поступило более 100 отзывов.

Проект федерального закона, подготовленный Минсельхозом совместно с Росрыболовством, предусматривает введение новых видов квот — для второй волны инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне, аукционов по крабам и другим водным беспозвоночным.

Доработанная версия законопроекта и доработанная пояснительная записка к нему опубликованы на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечают разработчики, механизм инвестиционных квот придал существенный импульс привлечению денежных средств в отрасль. Новые изменения, по словам авторов поправок, «предусматривают продолжение повышения эффективности пользования водными биоресурсами, являющимися федеральной собственностью, и дальнейшее интенсивное обновление производственных фондов рыбохозяйственного комплекса».

Также размещена сводка предложений, поступивших по итогам опубликования законопроекта.

В отзывах говорится, например, об угрозах монополизации отрасли, негативных последствиях для малого и среднего бизнеса и регионов.

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