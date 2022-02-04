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Морской попечительский совет (MSC) инициировал открытое обсуждение поправок к Стандарту экологически ответственного рыболовства

Проект поправок к стандарту MSC вынесли на общественное обсуждение

Морской попечительский совет (MSC) инициировал открытое обсуждение поправок к Стандарту экологически ответственного рыболовства. Отзывы на проект изменений организация принимает до 4 апреля.

Морской попечительский совет (MSC) 1 февраля опубликовал проект поправок к Стандарту экологически ответственного рыболовства, объявив о начале общественных обсуждений новых требований к промыслам — на них отводится 60 дней. Это заключительная стадия процедуры пересмотра стандарта, которая продолжается с 2018 г. Всем заинтересованным сторонам предлагается ознакомиться с текстом поправок и прислать отзывы до 4 апреля.

Стандарт экологически ответственного рыболовства MSC является ведущей международной системой стандартизации устойчивой добычи рыбы. Сертификацию на соответствие стандарту прошло порядка 450 промыслов по всему миру, на долю которых приходится 17% глобального вылова морских биоресурсов.

Чтобы отражать передовые практики управления рыболовством, стандарт MSC пересматривается каждые пять лет с привлечением широкого круга ученых, отраслевых специалистов, экологических организаций, предпринимателей, представителей органов власти и других заинтересованных сторон.

«Обновленный проект стандарта содержит существенные улучшения, благодаря которым сертифицированные по стандартам MSC промыслы и дальше будут оставаться на передовой общемирового движения за сохранение окружающей среды», — сообщили Fishnews в пресс-службе MSC.

В частности, в новой редакции стандарта вводятся дополнительные требования по обращению с исчезающими, находящимися под угрозой исчезновения и охраняемыми видами, ужесточаются меры противодействия промыслу акульих плавников, актуализируются рекомендации для предотвращения потери или выброса орудий лова и минимизации их воздействия на окружающую среду.

15 февраля MSC организует открытый вебинар с членами группы по разработке и обновлению стандарта, к которому могут присоединиться все, кто желает узнать больше о предлагаемых изменениях.

В соответствии с процедурой Совет попечителей MSC примет окончательное решение об утверждении обновленного стандарта в июне 2022 г.

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