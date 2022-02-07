Власти планируют разобраться с вопросами по участкам для промысла

Минсельхоз подготовил проект изменений правил определения границ рыболовных участков. Так, предполагается решить проблему участков, сформированных в прежних условиях.

Проект постановления «О внесении изменений в Правила определения границ рыболовных участков» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки подготовлены по результатам правоприменения, а также региональной специфики гидрологических изменений водных объектов, говорится в пояснительной записке.

- Предлагается установить, что определение и изменение границ участков проводится с учетом итогов общественного обсуждения, организованного местными властями. Также планируется определить порядок предоставления заключения Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

- Предполагается допустить определение точек рыболовного участка на суше — такие изменения должны учесть изрезанность береговых линий, особенности гидрологических изменений приливно-отливной зоны, а также изменений гидрологических условий, которые приводят к изменению русел рек.

- Планируется указать конкретные системы координат, которые используются для определения координат точек участков, — всемирную геодезическую систему координат — WGS 84, геодезическую систему координат — ГСК-2011. При этом в одном регионе допускается применение только одной из этих систем. Использование региональными властями разных систем координат и общедоступных картографических сервисов при формировании границ участков на водных объектах, прилегающих к территории различных субъектов Федерации, приводит к тому, что границы участков накладываются друг на друга, на границы запретных районов, особо охраняемых природных территорий (что не разрешено) — поправки должны помочь избежать таких ситуаций.

- Сегодня правила определяют случаи, когда нет необходимости указывать географические координаты при определении границ участка. Не требуются координаты, если участок охватывает всю акваторию водного объекта — в такой ситуации указывается название водоема, при необходимости — с привязкой к населенному пункту. Но в одном районе может быть, например, несколько безымянных озер, а населенного пункта нет, обратили внимание разработчики изменений. Координаты также не применяются при определении границ участка на реке. Однако при описании границ участка зачастую включаются ориентиры, местоположение которых невозможно точно определить, поскольку оно не указано на официальных картах, сказано в пояснительной записке. В связи с этим от возможности не использовать при описании границ участка координаты предложено отказаться.

- Действующие правила запрещают полное или частичное наложение границ одного рыболовного участка на границы другого. Однако Минсельхоз предлагает учесть специфику формирования участков в прежних условиях. Поэтому для таких участков предлагается сделать исключение.

Проект постановления правительства предусматривает и другие изменения.

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