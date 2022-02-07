Египет шире открыл двери для российской рыбы

Еще 38 российских предприятий и судов получили право поставлять продукцию водного промысла на рынок Египта — такое решение приняло компетентное ведомство страны.

Генеральная организация ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта расширила списки российских компаний, аттестованных на поставки рыбной продукции на внутренний рынок республики. Право экспорта получили еще 38 отечественных предприятий / судов по производству, хранению и перемещению продукции из водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Таким образом, теперь на поставки в Египет таких подконтрольных товаров аттестованы 54 российские компании, отметили в российском ведомстве.

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