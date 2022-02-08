Инновационный корм для рыбы разрабатывают в АГТУ

В Астраханском государственном техническом университете создают комбикорм, который поможет выращивать рыбу даже в загрязненных водах. Отмечено, что разработка уже заинтересовала региональных предпринимателей.

Аспирант Юлия Сергина предложила создать биокомбикорм, обогатив его пробиотиком и экстрактом из бурых водорослей. Проект получил грант по программе поддержки молодых ученых «УМНИК», сообщили Fishnews в пресс-службе АГТУ.

«Исследования подтвердили, что комбикорм позволит выращивать рыбу даже в экологически нестабильной среде, например, в загрязненных водах. Состав корма будет выводить токсины, аллергены, тяжелые металлы и другие патогены и обогащать организм полезными веществами», — рассказала Юлия Сергина.

Она отметила, что корм сбалансирован по всем питательным веществам, микро- и макроэлементам. Пробиотик улучшает микрофлору кишечника, и питательные вещества лучше усваиваются. За счет этого значительно снижаются затраты на кормление.

«Ученые уже доказали, что с новым кормом рыба быстрее набирает массу и лучше растет, улучшается качество мяса, состояние крови и другие показатели», — заявили в пресс-службе.

Планируется, что проект специалистов АГТУ поможет вывести отечественное кормопроизводство на новый уровень качества.

Экспериментальные исследования проводят на тиляпии, а в дальнейшем ученые планируют перейти к другим видам — осетровым и карповым.

Фотографии предоставлены пресс-службой АГТУ.

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