Таможня подсчитала рыбные поставки за год

Федеральная таможенная служба представила данные по экспорту и импорту товаров за 2021 г. Экспорт свежей и мороженой рыбы в натуральном выражении снизился на 12,2%, в денежном выражении вырос на 8,3%.

Экспорт

По данным таможенной статистики, в январе-декабре 2021 г. Россия поставила за рубеж 1512,7 тыс. тонн товаров категории «рыба свежая и мороженая» (код ТН ВЭД 0302-0304). Это 12,2% меньше показателя за 2020 г.

При этом в стоимостном выражении поставки выросли: вывезено продукции на 3029,5 млн долларов. Это на 8,3% выше уровня предыдущего года, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ФТС.

Импорт

За 2021 г. Россия ввезла 433,6 тыс. тонн рыбы свежей и мороженой. Поставки в натуральном выражении выросли по сравнению с показателем за 2020 г. на 9,9%.

В денежном выражении импорт рыбы свежей и мороженой составил 1332,4 млн долларов. Рост на 18,8%.

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