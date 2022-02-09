Таможне расширят возможности по остановке фур

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит представителям таможенных органов самостоятельно останавливать фуры вне зон таможенного контроля на всей территории страны. Сейчас в целом ряде случаев остановку осуществляют органы внутренних дел.

На рассмотрение Госдумы поступил проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 226 и 261 федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поправки подготовлены с учетом анализа правоприменительной практики и должны помочь в повышении эффективности работы мобильных групп таможенных органов, отмечено в пояснительной записке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется установить полномочия таможенных органов по самостоятельной остановке автомобильных транспортных средств с технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории России.

Сейчас самостоятельно таможенные органы могут останавливать автомобили в зонах таможенного контроля, созданных вдоль госграницы, а в случае, если масса снаряженного транспортного средства составляет 3,5 тонны и более, также на территориях Республики Алтай, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Чечни, Алтайского, Ставропольского краев, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга.

В других местах останавливать машины могут органы внутренних дел, уполномоченные в области обеспечения безопасности дорожного движения, при взаимодействии с таможенными органами.

Предполагается, что изменения помогут бороться с ввозом и оборотом санкционных товаров, контрафакта, с уходом от уплаты НДС в отношении товаров, которые задекларированы в странах ЕАЭС и перемещаются в рамках взаимной торговли по России.

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