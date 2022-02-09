Незаконная стерлядь лишила полицейского должности

В Омской области суд отказался восстановить на службе полицейского, уволенного после порочащего поступка. В июле 2021 г. мужчину остановили на берегу Иртыша с семью особями стерляди.

Инцидент произошел 2 июля 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Омского облсуда. По его информации, задержанный правоохранитель рассказал, что вытащил ценную рыбу из чужого садка. Было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове (пункт «б» части первой статьи 256 УК РФ). В августе фигуранта уволили из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Мужчина оспорил в суде заключение служебной проверки и приказ об увольнении. Он потребовал восстановления на службе, выплаты денежного довольствия за вынужденный прогул и компенсации морального вреда. Суды первой и апелляционной инстанций, рассмотрев материалы, отказали истцу.

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