Суд не поверил в историю о найденном в воде лососе

Два жителя Петропавловска-Камчатского не смогли убедить суд, что нашли мешки с лососем в воде, а сеть намоталась на винт. Мужчин приговорили к условным срокам и конфискации катера.

Апелляционная инстанция Камчатского краевого суда оставила в силе приговор Елизовского районного суда. Двоих жителей Петропавловска-Камчатского признали виновными по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов группой лиц по предварительному сговору на путях к местам нереста с применением плавающего средства и причинением крупного ущерба).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, каждого из фигурантов приговорили двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд конфисковал в доход государства катер — как орудие совершения преступления.

Согласно приговору первой инстанции, в июне 2021 г. злоумышленники с незаконно выловили лососей сетью в Авачинском заливе, в запрещенном для промысла месте. Ущерб водным биоресурсам превысил 130 тыс. рублей.

Подсудимые вину признали частично, выдвинув версию, что рыбу в мешках они нашли в воде, а сеть и четыре экземпляра лосося намотались на винт катера и препятствовали его движению.

В апелляционной инстанции суд, оценив доводы осужденных и доказательства по делу, согласился с приговором. Он вступил в законную силу.

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