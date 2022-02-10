Транспортный налог может охватить больше моторок

В Госдуму внесен проект поправок: предлагается предусмотреть, что регистрации подлежат маломерные суда с двигателями мощностью от 3,7 кВт (5 л.с.). Таким образом в ФНС будут поступать сведения о части лодок, «выпавшей» из налогообложения.

Изменения подготовила Брянская областная дума. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки предлагается внести в статью 33 Кодекса торгового мореплавания и статью 16 Кодекса внутреннего водного транспорта.

Авторы законопроекта обращают внимание: сейчас, согласно КТМ и КВВТ, не подлежат государственной регистрации суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт (10,87 л.с.) включительно. Вместе с тем Налоговый кодекс предусматривает, что не являются объектом налогообложения весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л.с. (3,68 кВт).

В результате сведения о маломерных судах с двигателями мощностью от 5 до 10,8 л.с. не направляются в органы ФНС и эти лодки не облагаются транспортным налогом, поступающим в региональный бюджет.

Законопроект должен устранить сложившуюся правовую неопределенность. Предлагается прописать, что не подлежат государственной регистрации в том числе суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 3,68 кВт (5 л.с.) включительно.

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