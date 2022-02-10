Россия прибавила в выращивании рыбы

В прошедшем году в стране произвели 356,6 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры (+8,5% к уровню 2020 г.). Результат работы отечественных предприятий за последние 10 лет улучшился более чем вдвое, отмечает Росрыболовство.

Традиционно первые позиции в рейтинге занимают Северо-Западный и Южный федеральные округа, где выращено 122 тыс. тонн и 79,5 тыс. тонн соответственно. Также в тройку лидеров вошел Дальний Восток с показателем в 57 тыс. тонн и приростом в 15% относительно предыдущего года.

В структуре производства в число основных сегментов входят лососевые, карповые и растительноядные рыбы, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие), осетровые виды, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным федерального агентства, производство лососевых (форели, семги) выросло на 20,6 тыс. тонн, или почти на 17%, — до 137 тыс. тонн. Объем выращивания карповых и растительноядных составил 146,4 тыс. тонн. Показатель по ценным беспозвоночным — 58,7 тыс. тонн (+15%), по осетровым — 6,2 тыс. тонн (+9%).

«Основной объем производства всех ценных видов гидробионтов приходится на Приморский край, где выращено 32,8 тыс. тонн моллюсков (гребешки, устрицы, мидии) и иглокожих (трепанги, морские ежи), а также 24 тыс. тонн ламинарии», — рассказали в федеральном агентстве.

Северо-Западный федеральный округ значительно увеличил объемы выращивания товарной рыбы, где более 98% — лососевые. Здесь прирост составил 19% — с 93,4 тыс. тонн в прошлом году до 111 тыс. тонн (110 тыс. тонн — семга и форель).

В Мурманской области объем выращивания лососевых увеличился на 37% — до 71,6 тыс. тонн. Таким образом регион за последние пять лет нарастил этот показатель более чем в пять раз, обратили внимание в ФАР.

Ленинградская область улучшила результат предыдущего года на 15% — до 12,6 тыс. тонн лососевых.

На 10% нарастили выпуск продукции товарной аквакультуры в Северо-Кавказском федеральном округе — до 25,6 тыс. тонн, в основном за счет производства лососевых. Рыбоводные заводы СКФО находятся в основном в Республике Северная Осетия — Алания. В 2021 г. регион произвел 5,5 тыс. тонн лососевых, превзойдя результат предыдущего года на 72%.

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