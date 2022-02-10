Краболовам пропишут новые правила

Дальневосточным краболовам разрешат не переставлять орудия добычи в случае прилова самок краба нецелевого вида. Проект соответствующих изменений в бассейновые правила рыболовства проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения проект изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Поправки позволяют судам на промысле крабов не менять место добычи, если в прилове попадаются самки краба нецелевых видов, сообщает корреспондент Fishnews.

В министерстве отмечают, что наличие постоянного и незначительного прилова молоди и самок крабов является спецификой специализированного крабового промысла. Однако действующая редакция правил предписывает рыбакам в таких случаях не только выпустить самок и молодь обратно в море с наименьшими повреждениями, но и перенести точку постановки орудий лова как минимум на пять морских миль. При соблюдении этой нормы добытчики краба будут вынуждены фактически после каждого извлечения крабового порядка переносить его постановку не менее чем на пять морских миль.

«Это приведет к значительному увеличению потерь промыслового времени и соответственно росту затрат на ведение промысла», — говорится в сопроводительных материалах к проекту приказа.

Чтобы избежать негативных последствий для промысла, изменения предлагается внести в пункты 38.3, 38.4, 39 и 40 правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Общественное обсуждение проекта завершится 22 февраля.

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