Россельхознадзор попросил Чили подновить список поставщиков

Около 30% чилийских производителей рыбопродукции аттестованы на поставки в Россию, но на деле рыбу не экспортируют, сообщили в Россельхознадзоре. Такая же ситуация зафиксирована и по другим видам продукции животного происхождения.

Россельхознадзор в видеорежиме провел переговоры со Службой сельского хозяйства и животноводства Чили (SAG) и Национальной службой по рыболовству и аквакультуре Чили (SERNAPESCA).

Основной темой видеоконференции стали выявления нарушений при поставках чилийской продукции. Обсуждалось также отсутствие ее отправок с большого количества предприятий, аттестованных Россельхознадзором.

Такая ситуация отмечена и по рыбе. Около 30% чилийских производителей рыбопродукции аттестованы на поставки в Россию, но фактически не экспортируют рыбу, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Схожая ситуация наблюдается и в отношении предприятий — производителей птицы — порядка 60%. А аттестованные предприятия по производству говядины не осуществляли поставки с 2019 г.

В связи с этим Россельхознадзор попросил актуализировать список поставщиков, которые намерены продолжать экспорт в Российскую Федерацию животноводческих товаров.

Чилийская сторона заявила о высоком интересе к экспорту продукции животноводства и рыбопродукции, в связи с чем она предпринимает все необходимые меры для устранения несоответствий, выявляемых российским ведомством.

Отмечено, что аттестованные на поставки в РФ чилийские предприятия соответствуют требованиям Евразийского экономического союза и Российской Федерации, добавили в пресс-службе Россельхознадзора.

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