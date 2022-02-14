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Доклад ФАО посвящен проблемам, связанным с производством рыбной муки в Африке

Подходы к производству рыбной муки в Тропической Африке беспокоят ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций проанализировала последствия производства кормов на основе рыбы в Тропической Африке. В ФАО считают, что этот сектор несет риски для региона, а социально-экономическая польза от него невелика.

Рост масштабов производства рыбной муки в странах Африки к югу от Сахары китайскими и европейскими компаниями вызывает опасение у специалистов ФАО.

Организация представила доклад «Социально-экономические и биологические последствия производства кормов на основе рыбы в странах Африки к югу от Сахары», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Seafood Source.

В исследовании делается вывод о том, что производство рыбной муки и рыбьего жира в странах Африки к югу от Сахары (Конго, Гамбии, Гане, Мавритании, Малави, Сенегале, Сьерра-Леоне, Уганде и Танзании) способствовало перелову многих видов рыб, от которых зависит благополучие и продовольственная безопасность местных сообществ.

Например, в Сенегале разрыв между спросом и предложением рыбы в нынешнем десятилетии достигнет 150 тыс. тонн в год, что приведет к резкому росту цен на нее. Более того, в этой же стране на производстве рыбной муки занято всего 129 постоянных и 264 временных работника, в то время как рыбаков-кустарей насчитывается около 600 тысяч.

В этой связи Гринпис Африки предложил прекратить выдачу новых разрешений на производство рыбной муки в регионе и постепенно закрыть уже существующие предприятия, которые используют для переработки рыбу, пригодную для потребления человеком.

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