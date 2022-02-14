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Победителями инкубатора AGAMA.RUN 2021 стали студенты КГТУ и Дальрыбвтуза. Фото предоставлено ГК «Агама»

Лучшие «рыбные» стартапы студентов выбрали в столице

В Москве подвели итоги инкубатора по разработке инновационных продуктов питания, организованного группой компаний «Агама». Победителями стали четыре студенческие команды, которые смогут вывести свои блюда из рыбы и морепродуктов на рынок.

Инкубатор AGAMA.RUN 2021 стартовал в сентябре. В соревновании приняли участие 25 команд из четырех вузов: Калининградского государственного технического университета (КГТУ), Мурманского государственного технического университета (МГТУ), Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП), Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Агамы», до финала дошли только 10 команд. В декабре они выступили с итоговыми питчами на Демо-дне в Москве. Яркой частью мероприятия стала дегустация продуктов, разработанных участниками инкубатора. Жюри, в состав которого вошли представители университетов, члены Рыбного союза и эксперты холдинга, отведало мороженое с гребешком, протеиновые вафли, пасту с ламинарией, крем с красной рыбой и другие необычные деликатесы.

Перед соревнующимися стояла задача довести свои идеи функциональных продуктов до инвестиционного уровня — начиная с отработки рецептуры и заканчивая дизайном упаковки. Команды-победители смогут продолжить работу и в дальнейшем увидеть свои товары на полках магазинов.

Инкубатор успешно прошли студенты Дальрыбвтуза и КГТУ. Лучшими продуктами стали сливочная крем-паста CreamFish, лапша из морской капусты с кусочками запеченного лосося под топингом из устричного соуса и кунжута, фруктово-рыбный мусс Fish&Fruits, крабовый риет с хитозаном. Три команды из Владивостока и одна из Калининграда продолжат работу уже в акселераторе.

«В рамках инкубатора студенты приобрели навыки принятия самостоятельных решений, показали способность к реализации новых идей, научились критически мыслить, развили лидерские навыки и умение работать в команде», — отметила директор Института пищевых производств Дальрыбвтуза Евгения Лаптева.

«Наши стартап-команды работали с реальными запросами потребителей и настоящими продуктами. Нам нужны были не теоретические инновации, а только прикладное применение научных знаний, где хорошим результатом будет не «пятерка» в зачетке, а вывод на рынок и очевидная востребованность конкретного продукта питания. Именно поэтому все проекты были реализованы с применением опыта и уникальных знаний лучших представителей «пищевой» науки. К тому же, успеху нашего инкубатора способствовала широкая воронка идей на старте, а также здоровая конкуренция между вузами», — рассказал руководитель лаборатории инноваций AGAMA.RUN Сергей Куницын.

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