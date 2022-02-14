ГИМСу и маломерному флоту обновили «нормативку»

Правительство скорректировало нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность Государственной инспекции по маломерным судам и поднадзорного ей некоммерческого флота.

Соответствующее постановление правительства — от 8 февраля 2022 г. № 132 — опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Утверждено Положение о Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. А также Правила государственного надзора за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях и Положение о классификации и освидетельствовании маломерных судов, используемых в некоммерческих целях — и правила, и положение вступят в силу с 1 марта 2022 г.

Прежнее Положение о ГИМС признается утратившим силу.

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