Рыбоводы ударно пополняют запасы Байкала

Специалисты Главрыбвода перевыполнили план по выпуску молоди осетра и омуля на Байкале более чем на 80% в 2021 г. Увеличить пополнение запасов поможет реконструкция рыбоводных заводов.

Более 820 млн штук личинки омуля (при плане в 450 млн штук) и 570 тыс. экземпляров молоди осетра (при плане в 300 тыс. штук) было выпущено в 2021 г. в Байкал, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Мероприятия, направленные на восстановление популяции ценных видов рыб, выполнял в рамках Национального проекта «Экология» Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

В Бурятии ведется работа по реконструкции Большереченского и Селенгинского рыбоводных заводов, участвующих в восполнении ресурсов байкальского омуля. Модернизация позволит увеличить мощность этих предприятий до 2 млрд личинок в год для двух заводов суммарно.

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