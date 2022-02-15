К лову азиатской зубастой корюшки на Амуре приступят в марте

В Хабаровском крае определили условия организации лова азиатской зубастой корюшки в бассейне реки Амур и Амурском лимане. Добычу в рамках разных видов рыболовства можно будет вести с 1 марта.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае определила правила на корюшковую путину на заседании 10 февраля. Протокол опубликован на сайте Амурского теруправления Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, промышленное рыболовство в отношении азиатской зубастой корюшки в бассейне Амура и лимане откроется 1 марта. Запрет на промысел пока установлен с 5 мая на Амуре и с 10 июня — в лимане, этот срок еще могут скорректировать.

На участках для организации любительской рыбалки, а также в режиме традиционного рыболовства КМНС корюшку также можно будет ловить с 1 марта.

Комиссия распределила между пользователями объемы для освоения в рамках промышленного рыболовства — 1324,9 тонны. Для организации любительского лова на участках Амурского филиала Главрыбвода отводится 3 тонны. Также установлены объемы для традиционного рыболовства. Для оперативного регулирования лова в резерве оставлено 569,1 тонны.

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