Скупщика браконьерских крабов взяли на Сахалине

На Сахалине в Анивском городском округе с поличным задержан местный житель, приобретавший краба у браконьеров. В его микроавтобусе полицейские обнаружили более 700 кг продукции.

Мужчина скупал крабов для последующей перепродажи, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России. По данным правоохранителей, ущерб государству превысил 3,3 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям 175 (приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем) и 256 (браконьерство) УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, устанавливаются личности браконьеров, продавших краба.

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