В Западной Сибири разыграют 30 озер под промысел

В Новосибирской области объявлен конкурс на 30 озерных участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов 15 марта.

Организатор торгов — региональный минсельхоз, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены на озерах в границах Барабинского, Венгеровского, Карасукского, Коченевского, Куйбышевского, Усть-Таркского и Чановского районов. Площадь разыгрываемых акваторий — от 16 до 1059 га.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 50 рублей до 3,4 тыс. рублей. Три других критерия — средневзвешенные показатели освоения квот, производства рыбной продукции на береговых объектах, численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Победителям предложат заключить договоры на 15 лет.

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