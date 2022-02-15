Общественный совет обсудит результаты и планы Росрыболовства

Общественный совет при Росрыболовстве на очередном заседании рассмотрит проект доклада об итогах деятельности ведомства за 2021 г. и задачах на 2022 г. Также в повестке встречи — тематика инвестиционных квот.

Заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству намечено на 3 марта, сообщает корреспондент Fishnews.

В рамках общественного мониторинга планируется рассмотреть информацию об исполнении инвесторами требований по освоению инвестквот и производству продукции. Напомним, что законодательство устанавливает определенные обязательства участников программы в этой сфере.

Также в повестке совета — проекты доклада по итогам работы Росрыболовства в 2021 г. и задачам на 2022 г., отчета о реализации Публичной декларации целей и задач ФАР в 2021 г. и Публичной декларации целей и задач Росрыболовства на 2022 г. Традиционно эта тема рассматривается в преддверии коллегии ведомства.

Кроме того, совет планирует обсудить вопросы лососевой путины на Амуре.

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