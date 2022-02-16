Аквакультурные мощности Крыма хотят пополнить осетровой фермой

В Керчи планируют построить экоферму по выращиванию осетровых в установке замкнутого водоснабжения. Предполагаемый объем инвестиций — 94 млн рублей.

К 2023 г. предприятие планирует производить 25 тонн осетровых в год, сообщили Fishnews в пресс-службе минсельхоза Республики Крым. Хозяйство собирается построить здание ангарного типа с бассейнами и системой очистки воды, плотность содержания рыбы — до 100 кг/кв. м.

Предполагается выращивать белугу, русского, сибирского и ленского остров, шипа, севрюгу, стерлядь и веслоноса. Будет создано девять постоянных рабочих мест.

Отмечено, что инвестор уже оформил земельный участок. Начаты работы по подготовке документации и площадки для строительства.

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