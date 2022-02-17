Поставщикам рыбной муки напомнили про перерегистрацию

Предприятия и суда, у которых истекает срок действия регистрации для поставок рыбной муки в Китай, должны за полгода направить заявление о продолжении экспорта.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) напомнил о требовании законодательства Китая к предприятиям и судам, экспортирующим в КНР рыбную муку.

За шесть месяцев до завершения срока действия регистрации они должны направить в компетентные органы заявление о ее продлении.

Заявление предоставляется в НЦБРП. К обращению необходимо приложить материалы в формате презентации строго в соответствии с перечнем, установленным законодательством Китая, рассказали Fishnews в учреждении.

Перечень материалов и документов для регистрации / перерегистрации размещен на сайте НЦБРП в разделе «Документы/КНР».

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