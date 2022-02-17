Рыбаки наращивают темпы вылова

По данным отраслевой системы мониторинга, российские рыбаки к середине февраля выловили 570 тыс. тонн водных биоресурсов. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. — почти на 10% — обеспечен за счет промысла на Дальнем Востоке.

По состоянию на 14 февраля суммарный объем добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил 570 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Это на 48,9 тыс. тонн (9,4%) больше, чем за аналогичный период 2021 г.

По Дальневосточному бассейну положительная динамика выражена еще ярче: вылов вплотную приблизился к 460 тыс. тонн — почти на 17% больше, чем в прошлом году. На промысле минтая добыто 340,9 тыс. тонн — на 83,4 тыс. тонн выше уровня 2021 г. Вылов трески составил 20,5 тыс. тонн, сельди – 57,3 тыс. тонн.

Предприятия Северного бассейна продолжают освоение квот по треске — добыто 30,1 тыс. тонн, и пикше — 12,8 тыс. тонн. Общий вылов превысил 47 тыс. тонн. В Западном бассейне добыто 10,1 тыс. тонн рыбы, в том числе 6,7 тыс. тонн шпрота и 3,2 тыс. тонн балтийской сельди.

В южных регионах объемы вылова существенно ниже. В Азово-Черноморском бассейне на счету промысловиков 6,8 тыс. тонн рыбы, из них 6 тыс. тонн приходится на хамсу. В Волжско-Каспийском бассейне в уловах доминирует килька — 7,7 тыс. тонн из суммарных 8,2 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские суда освоили 35,1 тыс. тонн водных биоресурсов. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто еще 2,2 тыс. тонн.

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